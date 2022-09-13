В Екатеринбурге экскаватор сбил пожилую женщину

Женщину госпитализировали Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге утром, 13 сентября, экскаватор сбил пожилую женщину. ДТП произошло сегодня утром рядом с военным госпиталем на Соболева 10/2. Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Водитель экскаватора Doosan двигался по ул. Соболева со стороны ул. Светлореченская в сторону ул. Осёдлая допустил наезд на пешехода переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского ГИБДД.

Прибывшая на место бригада скорой помощи предварительно диагностировала у женщины сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Пенсионерку доставили в ГКБ №36.

Напомним, этим утром также в ДТП пострадал водитель иномарки. Он столкнулся с легковушкой и отлетел в автобус.