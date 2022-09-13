На «Кроссе нации» в Екатеринбурге ждут не меньше 14 тысяч человек

Для мужчин будет кросс на восемь километров, для женщин – на четыре километра. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге на всероссийском дне бега «Кросс нации-2022», который пройдет 17 сентября, ждут не меньше 14 тысяч человек. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

- После двух лет перерыва, связанного с коронавирусом, вновь под стенами главного вуза региона – Уральского федерального университета – соберутся вместе не менее 14 тысяч спортсменов и просто любителей здорового образа жизни, – приводит его слова департамент информационной политики.

В 2022 году можно будет поучаствовать в общем забеге на два километра проспекту Ленина. Для мужчин будет кросс на восемь километров, для женщин – на четыре километра, а для детей – на один километр. Выходить на дистанции начнут с 09:00.

В 11:30 напротив главного учебного корпуса УрФУ соберутся студенты вузов и представители восьми районов Екатеринбурга. Пройдет торжественная церемония открытия.

В 11:50 будет дан старт забегу с участием почетных гостей в поддержку федерального движения «Мы вместе. Спорт». Затем начнутся корпоративный забег и забег номинаций. В 12:00 на дистанцию выйдут все желающие участники.

Участники «Кросса нации» по традиции получат футболки с символикой мероприятия. Регистрацию на кросс можно пройти онлайн или в день проведения забегов на месте.