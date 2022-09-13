В администрации Среднеуральска опровергли информацию об отставке Александра Ковальчика

Александр Ковальчик ранее занимал пост первого вице-мэра Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации Среднеуральска опровергли информацию об отставке мэра. Александр Ковальчик остается на посту главы городского округа.

- Информация об отставке Александра Ковальчика не соответствует действительности, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации городского округа.

Также там отметили, что недостоверную информацию распространил местный паблик в соцсетях. В нем сообщали, что Александр Ковальчик якобы сам заявил, что напишет заявление и уйдет в отставку по собственному желанию.

Отметим, что Александр Ковальчик ранее занимал пост первого вице-мэра Екатеринбурга. В январе 2021 года он ушел с этой должности и заменил ушедшего в отставку главу Среднеуральска Андрея Зашляпина.