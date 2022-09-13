В Екатеринбурге Kia влетела в автобус, стоящий на остановке

Водителя иномарки доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 13 сентября, произошло массовое ДТП. На Вильгельма де Геннина столкнулись две иномарки. Одну из них от удара отбросило в автобус, стоящий на остановке.

- Водитель автомобиля Kia Rio, двигаясь по улице Вильгельма де Геннина со стороны Павла Шаманова, при повороте налево на Краснолесья на регулируемом перекрестке допустил столкновение с Kia Optima, который двигался по Вильгельма де Геннина со стороны Объездной дороги в прямом направлении. После столкновения Kia Optima отбросило на автобус НЕФАЗ, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

В ДТП пострадал водитель Kia Optima. Его госпитализировали в ГКБ №36.

Напомним, в Екатеринбурге недалеко от торгового центра «Радуга парк» в столкновении иномарки и мотоциклиста пострадал человек. Авария произошла 12 сентября вечером на улице Волгоградской. Водителя байка с травмами увезли в больницу.