Фото: скриншот с видео telegram-канала «Екатеринбург №1»

В Екатеринбурге больше недели ловят кабана, разгуливающего по городу. Животное 5 сентября поселилось в Основинском парке и периодически бегают по улицам вблизи него, пугая горожан. В департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области сообщили, что специалист ведомства выехал на место сразу же после первого сообщения о появлении кабана в парке.

- Сначала обнаружить животное и следы его жизнедеятельности не удалось. Впоследствии, когда кабана заметили, была предпринята попытка вытолкнуть его за пределы Основинского парка через одну неогороженную сторону, откуда он и зашел в парк, - рассказали 66.RU в департаменте. - Это получилось, кабан ушел, но затем появился в парке вновь.

По данным издания, кабана также с помощью сетки пытались поймать волонтеры, но затем поняли, что для отлова дикого животного потребуется специальное ружье, чтобы усыпить его и вывезти в лес.

По словам добровольцев, которые пытаются вернуть кабана в обычную среду, он сначала обосновался на территории трамвайного депо на Эльмаше, где его подкармливали, а затем ушел в сторону Пионерского микрорайона. До того, как его заметили в Основинском парке, он ходил по стоянкам, по промзонам и забредал на очистные сооружения.