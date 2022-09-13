В Первоуральске пропала 12-летняя девочка

Фото: Лиза Алерт

В Первоуральске пропала 12-летняя Ильясова Диана. Ориентировку на ее поиск опубликовали волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Вместе с полицией они сейчас разыскивают школьницу.

- 12 сентября 2022 года ушла в школу и не вернулась, - сообщили в отряде.

Диана была одета в розовую куртку, такого же цвета шапку, белую блузку, черную юбку, темно-серые колготки и серо-синие кроссовки. С собой у нее был розовый рюкзак.

Приметы школьницы:

Рост: 135 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: темно-русые

Если вы знаете, где может находиться девочка, сообщите по телефонам указанным в ориентировке или в полицию.

Напомним, в полиции Екатеринбурга рассказали о подростке, пропавшем 25 августа. Силовики продолжают разыскивать 15-летнего Никиту Гурьянова. По имеющейся информации он не планирует возвращаться домой.