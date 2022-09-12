В Екатеринбурге патрульные поймали мужчину с партией мефедрона

Эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - мефедроном весом 1,67 грамма Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали уральца с партией мефедрона. Полицейские были на дежурстве, когда заметили подозрительного молодого человека на улице Щербакова. Из-за этого мужчину решили проверить на наличие запрещенных веществ.

- При личном досмотре сотрудники полиции обнаружили у прохожего сверток с содержимым неизвестного происхождения. В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - мефедроном весом 1,67 грамма, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Нарушителя увезли в отделение для выяснения обстоятельств. Задержанным оказался житель села Курьи Сухоложского района, он объяснил полицейским, что не собирался сбывать наркотики, а купил их для себя. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».