Личный состав гарнизона полностью справился с поставленной задачей. Фото: предоставлено В.Н. Горелых

Общественники высоко оценили работу полиции при проведении выборов в Свердловской области. Известно, что в 94 муниципалитетах работали 2512 участковых избирательных комиссий.

На пунктах голосования задействовали 8184 сотрудника ОВД, 140 курсантов УрЮИ МВД РФ, 690 бойцов Росгвардии, 1226 охранников ЧОП, 254 члена ДНД, 26 казаков

- На случай осложнения оперативной обстановки имелся резерв, но, к счастью, он не потребовался. Полицейские, которые в Единый день голосования несли службу на избирательных участках, также смогли реализовать свои избирательные права, - сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По словам полковника Горелых, личный состав гарнизона полностью справился с поставленной задачей, за что были удостоены благодарности от начальника главка генерал-лейтенанта Александра Мешкова.