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Общество12 сентября 2022 16:02

В Екатеринбурге осудят мошенника, обманувшего 27 человек на 1.2 миллиона рублей

Молодой человек представлялся предпринимателем и специалистом по ремонту телефонов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Злоумышленник придумывал разные способы получить деньги

Злоумышленник придумывал разные способы получить деньги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить мошенника, который с мая 2020 по январь 2022 года обманул 27 человек, причинив таким образов ущерб на 1.2 миллиона рублей. Злоумышленник придумывал разные способы получить деньги.

Например, он представлялся предпринимателем и предлагал своим клиентам по предоплате и сниженной цене приобрести товары, которых на складе на самом деле не было.

- Кроме того, он принимал от граждан мобильные телефоны для производства ремонта, не намереваясь исполнять обязательства и последующему возврату гаджетов, а полученные денежные средства обращал в свою пользу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по статье «Мошенничество, с причинением значительного ущерба потерпевшему, в крупном размере» передано на рассмотрение в суд.