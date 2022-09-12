В Екатеринбурге осудят мошенника, обманувшего 27 человек на 1.2 миллиона рублей

Злоумышленник придумывал разные способы получить деньги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить мошенника, который с мая 2020 по январь 2022 года обманул 27 человек, причинив таким образов ущерб на 1.2 миллиона рублей. Злоумышленник придумывал разные способы получить деньги.

Например, он представлялся предпринимателем и предлагал своим клиентам по предоплате и сниженной цене приобрести товары, которых на складе на самом деле не было.

- Кроме того, он принимал от граждан мобильные телефоны для производства ремонта, не намереваясь исполнять обязательства и последующему возврату гаджетов, а полученные денежные средства обращал в свою пользу, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело по статье «Мошенничество, с причинением значительного ущерба потерпевшему, в крупном размере» передано на рассмотрение в суд.