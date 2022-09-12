В уральском поселке пропал 38-летний мужчина

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Свердловском поселке Туринского района пропал 38-летний Станислав Андреевич Лазуков. Его поисками занимаются волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт». Последний раз мужчина выходил на связь 25 августа в урочище Балдашка. С тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые, глаза голубые. К сожалению, нет никаких данных о том, во что был одет уралец в день пропажи, - сообщили в отряде.

Если вы знаете, где может находиться Станислав Лазуков, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по единому телефону вызова экстренных служб «112».

- Сотрудниками полиции территориального ОВД организованы мероприятия по установлению местонахождения пропавшего мужчины, в ходе которых был задействован личный состав в количестве 12 сотрудников, а также семь егерей, - добавили в ОМВД России по Туринскому району.

Напомним, в Екатеринбурге волонтеры из поискового отряда «ЛизаАлерт» ищут 28-летнюю Викторию Бондаренко, пропавшую 6 сентября. В этот день она вышла из дома и больше не возвращалась.