В Екатеринбурге мотоциклист пострадал в столкновении с иномаркой

Водителя байка с травмами увезли в больницу. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге недалеко от торгового центра «Радуга парк» в столкновении иномарки и мотоциклиста пострадал человек. Авария произошла 12 сентября вечером на улице Волгоградской. Водителя байка с травмами увезли в больницу.

- Автомобиль двигался по улице Волгоградской со стороны Репина в сторону Ухтомской. Он поворачивал налево во двор, к дому № 222. Водитель Audi не пропустила мотоцикл, который двигался во встречном потоке по прямой, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Пострадавший госпитализирован с переломом бедра, ребер, а также травмой головы. Напомним, в Полевском вечером 6 сентября пикап Toyota Hilux въехал в мотоцикл, от чего тот воспламенился. 20-летний мотоциклист погиб. За рулем пикапа был 45-лений мужчина. В момент ДТП мотоциклист находился без шлема и защитной экипировки.