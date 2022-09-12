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Происшествия12 сентября 2022 14:05

В Екатеринбурге местный житель жестоко избил и ограбил своего товарища

Между мужчинами произошла словесная перепалка, переросшая в драку
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 39-летний мужчина жестоко избил и ограбил своего 55-летнего товарища. Инцидент произошел вечером 10 сентября, пострадавшего доставили в ЦГКБ № 36 с переломами ребер, ушибами, гематомами и закрытой травмой грудной клетки.

- Сотрудники уголовного розыска в короткие сроки установили личность подозреваемого в нанесении телесных повреждений. Им оказался нигде не работающий и ранее судимый за кражу, грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью местный житель, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что он с товарищем выпивал алкогольные напитки, когда между ними произошла словесная перепалка. Вскоре конфликт перерос в драку.

- Злоумышленник ударил оппонента, после чего забрал денежные средства на сумму две тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Нападавшему грозит до 10 лет лишения свободы, - добавили в полиции.