Названы автобусы в Нижнем Тагиле, в которых снизят стоимость проезда

Скидка составит 10 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2022 года на шести автобусных маршрутах из Нижнего Тагила снизят стоимость проезда. Скидка составит 10 рублей. Все рейсы - пригородные, сообщает ИА «Все новости».

Пассажиры смогут экономить, если будут оплачивать проезд банковской картой «Уралочка». Также скидка действует, если расплатиться с помощью помощи смартфоном с приложением Mir Pay или Samsung Pay картой «Мир».

При этом на городских маршрутах скидка действовать не будет. Ей можно будет воспользоваться в автобусе № 102 «Нижний Тагил — Малая Лая», — № 633 «Нижний Тагил — Нижняя Ослянка», № 105 «Нижний Тагил — Синегорский», — № 108 «Нижний Тагил — Новоасбест», № 107 «Нижний Тагил — Балакино» и № 117 «Нижний Тагил — Горноуральский».