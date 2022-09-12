Уральский Роспотребнадзор подаст жалобу на лагерь «Баранчинские огоньки», где массово заболели дети

Именно здесь минувшим летом произошла вспышка кишечной инфекции: с 25 по 31 июля заболели девять детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты уральского Роспотребнадзора призывают родителей присоединиться к коллективной жалобе на нижнетагильский лагерь «Баранчинские огоньки», именно здесь минувшим летом произошла вспышка кишечной инфекции: с 25 по 31 июля заболели девять детей.

- В рамках расследования в деятельности оздоровительного комплекса выявлены нарушения требований санитарных правил, требований технических регламентов Таможенного союза. В адрес руководства лагеря было выдано предписание о проведении дополнительных санитарно-профилактических мероприятий, - отметили в пресс-службе ведомства.

После инцидента деятельность всех отрядов в лагере была досрочно прекращена.

- Нижнетагильский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области предлагает родителям детей, пострадавших от досрочного прекращения смены, присоединиться к групповому иску. Для этого нужно заполнить и представить в территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, - добавили в пресс-службе ведомства.