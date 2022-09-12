В уральском поселке шестилетний мальчик утонул в выгребной яме

Родителей мальчика сняли с учета в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений в 2020 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском поселке Красноярка шестилетний мальчик утонул в выгребной яме на территории участка. Трагедия произошла вечером 11 сентября, тогда на пульт дежурного пришло сообщение о пропаже ребенка, который катался на велосипеде неподалеку от дома.

- В этот же день в 23 часа и 46 минут ребенок обнаружен мертвым в заросшей, затопленной водой выгребной яме (1,5 метра глубиной) на территории домовладения. По имеющимся данным, семья погибшего считается неблагополучной, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Родителей мальчика сняли с учета в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений в 2020 году, после этого их привлекали к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

- В ходе проверки будет дана оценка как действиям законных представителей ребенка, так и органов системы профилактики на предмет полноты и достаточности мер, направленных обеспечение охраны жизни и здоровья несовершеннолетнего, - добавили в ведомстве.