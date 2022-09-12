На Широкореченском полигоне выполнено больше половины работ по рекультивации

На проект выделено больше 300 миллионов рублей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге на Широкореченском полигоне твердых бытовых отходов выполнено больше половины работ по рекультивации. Всего должны восстановить 23 гектара земли. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- На сегодняшний день тело полигона полностью сформировано. Завершается планировка и формирование откосов, ведется распределение выравнивающего слоя песка, продолжается укладка изолирующего материала и устройство системы дегазации, - говорится в сообщении.

После завершения технического этапа летом можно будет начать биологический этап с очисткой почвы и озеленением. На проект выделено больше 300 миллионов рублей из федерального бюджета.

Широкореченский полигон действовал с 1960 по 2015 годы. За это время в нем накопилось порядка шести миллионов кубометров отходов. Рекультивация ведется с июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что консервация Широкореченского полигона должна завершиться к 2023 году. Срок окончания работ по контракту назначен на 2024 год.