В Екатеринбурге продают отель за 100 миллионов рублей

Помещение площадью 1457 квадратных метров располагается в БЦ «МАН».

В Екатеринбурге выставили на продажу гостиницу «Парус», которая расположена на пересечении улиц Малышева и Фурманова. Владелец бизнеса планирует получить с этой сделки 100 миллионов рублей.

- Продается помещение площадью 1457 квадратных метров БЦ «МАН». Собственная входная группа с улицы, отдельная от основного входа в БЦ. Занимает четыре этажа БЦ: первый, четвертый, пятый и шестой, - говорится в объявлении, размещенном на портале ЦИАН.

Также хозяин гостиницы предупреждает, что в здании есть индивидуальный лифт. При этом кабинетная система с окнами в каждой комнате идеально подойдет под коворкинг, офис крупной компании, отель, хостел или медицинский центр

Также в Екатеринбурге продают ООО «Уралбиомед», производителя детского питания. Мэр Алексей Орлов подписал постановление об утверждении условий приватизации компании.

В документе говорится, что на аукцион выставят 100% акций молочной кухни. Начальная цена завода составляет 37 миллионов рублей без учета НДС. Задаток для участия в торгах определен на уровне 7,4 миллиона рублей. Шаг аукциона – 1,8 миллиона рублей.