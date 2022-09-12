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Происшествия12 сентября 2022 12:17

В Екатеринбурге завели дело на анонима, который четыре дня присылал 8-летней девочке фотографии голых мужчин

Сообщения приходили с разных ip-адресов: от Африки до Новой Зеландии
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Уголовное дело было заведено спустя два месяца

Уголовное дело было заведено спустя два месяца

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера» в отношении анонимного отправителя.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», с 21 по 24 июня этого года 8-летняя школьница стала жертвой неустановленного педофила. На протяжении четырех дней ей присылали фотографии голых мужчин.

- Сообщения приходили с разных ip-адресов: от Африки до Новой Зеландии. Имя отправителя по-прежнему неизвестно, - пояснил источник «КП-Екатеринбург».

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