В Екатеринбурге завели дело на анонима, который четыре дня присылал 8-летней девочке фотографии голых мужчин

Уголовное дело было заведено спустя два месяца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статьи 132 УК «Насильственные действия сексуального характера» в отношении анонимного отправителя.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», с 21 по 24 июня этого года 8-летняя школьница стала жертвой неустановленного педофила. На протяжении четырех дней ей присылали фотографии голых мужчин.

- Сообщения приходили с разных ip-адресов: от Африки до Новой Зеландии. Имя отправителя по-прежнему неизвестно, - пояснил источник «КП-Екатеринбург».

Ранее мы рассказывали о подростке, которого будут судить за растление сводной сестры.