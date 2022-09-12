В Екатеринбурге владелец иномарки лишился колес на своей машине

Утром мужчина обнаружил, что у автомобиля сняли все четыре колеса. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге владелец дорогой иномарки лишился колес на своей машине. В дежурную часть обратился 59-летний уроженец Караганды, он рассказал, что в ночь на 9 сентября припарковал свой Hyundai Santa Fe во дворе на улице Водоемной.

Утром он обнаружил, что у автомобиля сняли все четыре колеса, ущерб от действий неизвестных составил почти 300 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изобличили подозреваемого 32-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу. Мужчина дал признательные показания. По предварительным данным, он планировал реализовать добычу скупщикам,- рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Украденные колеса вернули законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Теперь похитителю грозит до шести лет лишения свободы.