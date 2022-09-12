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Общество12 сентября 2022 11:48

Нижнетагильская городская дума в сентябре выберет председателя и вице-спикера нового созыва

Как только появятся первые выдвиженцы, будет проведено тайное голосование
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Кстати, всего на пост депутатов претендовали больше 100 местных жителей

Кстати, всего на пост депутатов претендовали больше 100 местных жителей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнетагильская городская дума заявила, что выберет председателя и вице-спикера нового созыва уже в сентябре. 25 депутатов будут выбирать главу города в 2023 году.

Как пишет местное издание TagilCity.ru, в течение двух недель после выборов должен быть создан оргкомитет по подготовке первого заседания нового созыва данного органа власти. По предварительным данным, этот оргкомитет будет работать только на одном заседании.

На пост председателя и его заместителя фракциями депутатов или группами депутатов численностью от пяти человек будут выдвигаться кандидатуры. Как только появятся первые выдвиженцы, будет проведено тайное голосование, где каждый из депутатов сделает свой выбор в пользу спикера и вице-спикера Думы нового созыва.

Кстати, всего на пост депутатов претендовали больше 100 местных жителей.