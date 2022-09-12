Перевозки контейнеров на СвЖД во внутреннем сообщении выросли на 9,3% в январе-августе

Фото из архива РЖД

В том числе груженых контейнеров отправлено 69,8 тыс. ДФЭ (+5,9%).

В целом с начала года во всех видах сообщения было перевезено 290,2 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ. Количество груженых контейнеров составило 207,3 тыс. ДФЭ (перевезено 3,8 млн тонн грузов). Положительную динамику показали:

нефть и нефтепродукты – 20,9 тыс. ДФЭ (+3,1% к январю – августу 2021 года);

бумага – 20,7 тыс. (+3,2%);

огнеупоры – 5,1 тыс. (+7,9%);

метизы – 4,9 тыс. (рост в 1,4 раза);

строительные грузы – 3,9 тыс. (+9%);

зерно – 686 (рост более чем в 2 раза);

руда цветная и серное сырье – 525 (рост в 1,9 раза);

химические и минеральные удобрения – 479 (рост в 5 раз);

торф и торфяная продукция – 388 (рост в 2 раза);

промышленное сырье и формовочные материалы – 277 (рост в 2,5 раза).

В целом по сети ОАО «РЖД» за восемь месяцев было перевезено 4,3 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во внутреннем сообщении в январе-августе отправлено 1 млн 669 тыс. ДФЭ (+3,9%).

ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.