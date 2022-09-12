В Нижнем Тагиле женщина смогла вернуть часть средств, переведенных телефонным мошенникам

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле 64-летняя женщина сумела вернуть часть денег, которые она перевела телефонным мошенникам. В полицию обратилась дочь пострадавшей и рассказала, что ее мать сняла в банке крупную сумму и собирается перевести их на «защищенные» счета.

- Начальник дежурной смены быстро сориентировался и предложил женщине проехать по торговым центрам в центре города, салонам сотовой связи, куда мошенники, как правило, направляют людей совершать переводы денег, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Полицейский не ошибся, женщину нашли в банке, где она уже собиралась оформить кредит на 1.5 миллиона рублей. Как оказалось, женщину обманули по отработанной схеме: ей рассказали, что с ее счета пытаются снять все деньги.

- Потерпевшая сняла более 900 тысяч, а затем совершила 64 перевода по 15 тысяч. Благодаря оперативности полицейских, сотрудникам безопасности сотовой компании удалось приостановить какие-либо действия по 48 номерам телефонов. По остальным номерам денежные средства уже успели снять, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».