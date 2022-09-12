Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество12 сентября 2022 11:22

В Нижнем Тагиле женщина смогла вернуть часть средств, переведенных телефонным мошенникам

Пострадавшая сняла со своего счета больше 900 тысяч, половину из этих операций удалось отменить
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере»

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Тагиле 64-летняя женщина сумела вернуть часть денег, которые она перевела телефонным мошенникам. В полицию обратилась дочь пострадавшей и рассказала, что ее мать сняла в банке крупную сумму и собирается перевести их на «защищенные» счета.

- Начальник дежурной смены быстро сориентировался и предложил женщине проехать по торговым центрам в центре города, салонам сотовой связи, куда мошенники, как правило, направляют людей совершать переводы денег, - рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Полицейский не ошибся, женщину нашли в банке, где она уже собиралась оформить кредит на 1.5 миллиона рублей. Как оказалось, женщину обманули по отработанной схеме: ей рассказали, что с ее счета пытаются снять все деньги.

- Потерпевшая сняла более 900 тысяч, а затем совершила 64 перевода по 15 тысяч. Благодаря оперативности полицейских, сотрудникам безопасности сотовой компании удалось приостановить какие-либо действия по 48 номерам телефонов. По остальным номерам денежные средства уже успели снять, - добавили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».