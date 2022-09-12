В полиции Екатеринбурга рассказали о подростке, пропавшем больше двух недель назад

Мальчика разыскивают волонтеры и полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции Екатеринбурга рассказали о подростке, пропавшем 25 августа. Силовики продолжают разыскивать 15-летнего Никиту Гурьянова.

- По имеющейся информации он не планирует возвращаться домой. Ранее молодой человек неоднократно допускал самовольные уходы, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД. - Сотрудники отдела полиции №2 устанавливают местонахождение подростка.

Напомним, поисками подростка также занимаются волонтеры «Лиза Алерт». По данным поискового отряда, в день пропажи он был одет в голубую футболку, черную ветровку, серые кроссовки и черные брюки.

Приметы:

Рост: 170 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: русый

Цвет глаз: голубой

Если вы знаете о местонахождении Гурьянова Никиты, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке, или в полицию.