В полиции Екатеринбурга рассказали о подростке, пропавшем больше двух недель назад

Мальчика разыскивают волонтеры и полицейские
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полиции Екатеринбурга рассказали о подростке, пропавшем 25 августа. Силовики продолжают разыскивать 15-летнего Никиту Гурьянова.
- По имеющейся информации он не планирует возвращаться домой. Ранее молодой человек неоднократно допускал самовольные уходы, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе городского УМВД. - Сотрудники отдела полиции №2 устанавливают местонахождение подростка.
Напомним, поисками подростка также занимаются волонтеры «Лиза Алерт». По данным поискового отряда, в день пропажи он был одет в голубую футболку, черную ветровку, серые кроссовки и черные брюки.
Приметы:
Рост: 170 сантиметров
Телосложение: худощавое
Цвет волос: русый
Цвет глаз: голубой
Если вы знаете о местонахождении Гурьянова Никиты, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке, или в полицию.
Фото: Лиза Алерт