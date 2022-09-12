Билайн ускорил мобильный интернет для осенних прогулок по городу

Билайн продолжает улучшать качество сети. Фото: пресс-служба Билайн.

Технические специалисты Билайна модернизировали сеть в популярных городских местах отдыха. Например, оценить новые скорости 4G-интернета и качество телефонных разговоров можно вблизи знаменитого Храма-на-Крови. Также улучшения в работе сети произошли на территории Екатеринбургского академического театра оперы и балета, Парка имени Павлика Морозова и др.

Между тем, связь стала лучше и в ряде торговых комплексов города, среди них – «Парк Хаус», «VEER Мall» и «21 век», торговый город «Дирижабль». Благодаря проведенным работам посетители торговых центров могут сравнивать цены в онлайн- и офлайн-магазинах и выбирать лучшее предложение, или смотреть потоковое видео во время отдыха на фудкорте.

Кроме того, оператор обеспечил качественное сетевое покрытие на транспортных узлах Екатеринбурга: компания усилила сигнал в аэропорте «Кольцово» и на городском ЖД-вокзале, а также улучшила связь на станциях екатеринбургского метрополитена для удобства жителей и гостей области.

В общей сложности, только по итогам августа средние скорости мобильного интернета в регионе выросли на 70%*. Такие позитивные изменения в качестве связи стали возможны после завершения первого этапа рефарминга LTE 2100, который технические специалисты билайна сейчас проводят в регионе. Так, уже сегодня на новых скоростях в сети серфят жители Алапаевска, Артёмовского, Богдановича, Екатеринбурга, Заречного, Ирбита, Каменск-Уральского, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Сысерти, Тавды и др. Оператор отмечает, что работы по развитию сети продолжаются, и до конца осени дополнительный слой LTE появится также на севере и западе области.

«Несмотря на прошедшее лето, жители города продолжают проводить время вне своих домов – объемы качаемого интернет-трафика в общественных пространствах, по-прежнему, остаются на высоком уровне. Поэтому мы активно работаем над улучшением качества нашей сети, чтобы абоненты могли наслаждаться “бабьим летом” на свежем воздухе, не беспокоясь, что могут остаться без связи. Сегодня мы уже завершили рефарминг LTE 2100 в нескольких крупных городах области, на очереди – оставшаяся часть региона», – комментирует директор Екатеринбургского отделения билайн Ильдар Фахрутдинов.

* по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» при сравнении периодов июль 2022 г. и август 2022 г.