Курьера заблокировали в системе службы доставки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Курьера, устроившего погром у дома клиента в Екатеринбурге, отстранили от работы.

- Курьер заблокирован и больше не будет доставлять заказы сервиса. Такое поведение недопустимо, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Delivery Club.

Также в компании отметили, что сами передадут полиции необходимую информацию о произошедшем, так как передача персональных данных курьера клиенту или представителю управляющей компании незаконна.

Напомним, ранее житель Екатеринбурга пожаловался на агрессивного доставщика продуктов. По его словам, курьер со всей силы толкнул дверь подъезда, сломал магнитный стопор и пробил ручкой стену. Кроме того, он швырнул пакет с продуктами заказчика и порвал его.

После случившегося управляющая компания собиралась обратиться в полицию.