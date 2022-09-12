В Свердловской области потеплеет до +19 градусов

Согласно прогнозам, тепло продержится до 18 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область на этой неделе придет «бабье лето». По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, потепление придет в регион уже завтра, 13 сентября.

Так, с понедельника на вторник в ночное время столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, а местами и до -2, а уже в дневное время воздух прогреется до +11, +16 градусов. При этом днем местами пройдет небольшой дождь.

В среду, 14 сентября, ночью ожидается +2,+7 градусов, местами заморозки до -2 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +14, +19 градусов.

В четверг, 15 сентября, в ночное время прогнозируется от +2 до +7 градусов, в дневное - от +14 до +19 градусов.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко предупреждала о потеплении, которое продержится до 18 сентября. В конце второй-начале третьей декады сентября, по данным метеорологов, вероятно похолодание до заморозков.