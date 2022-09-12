Сергея Шнурова осудили за песню о сгоревшей Москве

Сергей Шнуров вновь эпатировал публику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров спровоцировал скандал, исполнив на концерте в «Лужниках» песню о сгоревшей Москве.

По мнению музыкального критика Павла Рудченко, сегодня такая песня, исполнена перед многотысячной аудиторией – это «пляски на костях», а сам Шнуров – средневековый шут, который постоянно меняет свою позицию в зависимости от конъюнктуры. Об этом пишет издание NEWS.ru.

- Он играет на грани, это Шнуров показывал неоднократно, - говорил Павел Рудченко.

Эта тактика Сергея Шнурова используется во всех клипах группировки «Ленинград», которые заходили в тренды YouTube.