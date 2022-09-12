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Политика12 сентября 2022 9:24

Инаугурация Куйвашева пройдет после 17 сентября

За него отдали голоса 65,78% избирателей
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
До 17 сентября у губернатора еще будет действовать его второй срок

До 17 сентября у губернатора еще будет действовать его второй срок

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инаугурация переизбранного губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева пройдет после 17 сентября. Об этом на брифинге сообщила председатель региональной Избирательной комиссии Елена Клименко.

- У нас в соответствии с полномочиями губернатора должен пройти пятилетний срок. То есть до 17 сентября губернатор действующий будет исполнять свои полномочия, - заявила она.

В Свердловской области 11 сентября 2022 года прошли выборы губернатора. Явка на 18:00 составила 25,09% или 828 тысяч 818 избирателей. По итогам обработки бюллетеней победил Куйвашев. За него отдали свои голоса 65,78% избирателей. Для него это будет третий срок на посту главы региона.