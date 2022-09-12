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Происшествия12 сентября 2022 9:06

В Екатеринбурге будут заново судить экс-полицейского, обвиняемого в наркоторговле

Дело направили на новое рассмотрение
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Оправдательный приговор в отношении бывшего силовика отменили

Оправдательный приговор в отношении бывшего силовика отменили

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бывшего полицейского Владимира Колесникова, которого обвиняли в наркоторговле, но оправдали, будут заново судить за то же преступление. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

- Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представления прокурора и мнения сторон, Свердловский областной суд принял решение об отмене оправдательного приговора, - говорится в сообщении.

Уголовное дело направили на новое рассмотрение в Ленинский районный суд, который ранее оправдал бывшего силовика.

Ранее, в июне 2022 года Колесникова оправдали по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Из системы МВД его уволили по отрицательным мотивам.