В Екатеринбурге будут заново судить экс-полицейского, обвиняемого в наркоторговле

Оправдательный приговор в отношении бывшего силовика отменили Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге бывшего полицейского Владимира Колесникова, которого обвиняли в наркоторговле, но оправдали, будут заново судить за то же преступление. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

- Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы представления прокурора и мнения сторон, Свердловский областной суд принял решение об отмене оправдательного приговора, - говорится в сообщении.

Уголовное дело направили на новое рассмотрение в Ленинский районный суд, который ранее оправдал бывшего силовика.

Ранее, в июне 2022 года Колесникова оправдали по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Из системы МВД его уволили по отрицательным мотивам.