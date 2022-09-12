В село Елизаветинское под Нижним Тагилом вновь начал ходить транспорт

Летом автобус будет ходить пять дней в неделю по два раза в день Фото: Алексей БУЛАТОВ

В село Елизаветинское под Нижним Тагилом, жители которого остались без общественного транспорта, вновь начали ходить автобусы. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Местные в конце августа обратились к губернатору Евгению Куйвашеву. Он в свою очередь дал поручение министерству транспорта и дорожного хозяйства решить этот вопрос.

- Проблема с возобновлением автобусного сообщения возникла из-за состояния автомобильной дороги. По поручению губернатора дорожники провели оперативные мероприятия по восстановлению дорожного покрытия и устранению дефектов, - объяснил замначальника управления автомобильных дорог Свердловской области Данил Засыпкин.

После этого в село приехали специалисты Минтранса. Они встретились с жителями и вместе с ними составили расписание транспорта. Автобус № 110 «Нижний Тагил – Елизаветинское» летом будет ходить пять дней в неделю по два раза в день.

Рейсы запланированы на понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье. С октября по май автобусы будут ездить только по пятницам и субботам. На 39 километрах маршрута будет 19 остановок. Путь займет чуть больше часа. Первый автобус запустили 10 сентября.

Ранее жители села Елизаветинское пожаловались, что остались без общественного транспорта. В глубинке отменили единственный автобусный маршрут, который соединял населенный пункт с ближайшим городом. Некоторым жителям села приходилось ходить до ближайшего крупного населенного пункта пешком.