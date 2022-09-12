В компании уже извинились перед клиентом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга пожаловался на агрессивного доставщика продуктов. Павел сделал заказ 11 сентября и получил из рук курьера пакет. Он оказался дырявым, но мужчина не придал этому значение, пока охранники его дома не позвали его посмотреть запись с камер видеонаблюдения.

- Наглядно показано, как курьеры Delivery Club швыряют с нескольких метров продукты. Когда курьер выходил, дверь в подъезд он со всей дури толкнул, сломал магнитный стопор двери, после чего ручкой пробил стену, - рассказал E1.RU Павел.

Также он отметил, что после случившегося связался с компанией, осуществляющей доставку продуктов. Там извинились перед клиентом и пообещали провести беседу с курьером.

По словам Павла, по факту нанесения ущерба общедомовому имуществу управляющая компания будет писать заявление в полицию.

Позже стало известно, что Delivery Club заблокировала курьера.