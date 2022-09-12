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Общество12 сентября 2022 8:12

На Ямале многодетного отца наказали за долги по алиментам

Мужчину отправили на исправительные работы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Суд наказал мужчину обязательными работами

Суд наказал мужчину обязательными работами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ямале 32-летнего жителя города Лабытнанги отправили на исправительные работ, потому что он не платил алименты на своих троих детей. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Нерадивого отца не раз привлекали к ответственности за неуплату алиментов, однако на него эти меры не возымели воздействия.

В итоге сумма долга перед двумя дочерьми и сыном достигла 130 тысяч рублей. И тогда в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд принял решение назначить наказание в виде пяти месяцев исправительных работ, также у него будут удерживать 5% зарплаты.