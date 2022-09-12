На Ямале многодетного отца наказали за долги по алиментам

Суд наказал мужчину обязательными работами Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ямале 32-летнего жителя города Лабытнанги отправили на исправительные работ, потому что он не платил алименты на своих троих детей. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Нерадивого отца не раз привлекали к ответственности за неуплату алиментов, однако на него эти меры не возымели воздействия.

В итоге сумма долга перед двумя дочерьми и сыном достигла 130 тысяч рублей. И тогда в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Суд принял решение назначить наказание в виде пяти месяцев исправительных работ, также у него будут удерживать 5% зарплаты.