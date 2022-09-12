Вадим Самойлов набрал 208 голосов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов проиграл на выборах в гордуму Асбеста. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте избирательной комиссии Свердловской области.

Музыкант баллотировался в качестве самовыдвиженца по одномандатному округу №15. Он набрал 208 голосов, тогда как за самовыдвиженку Елену Мурину проголосовали 230 человек, а за представителя КПРФ Евгения Шабанова - 366.

Напомним, ранее мы писали, что Вадим Самойлов объяснил, зачем зарегистрировался на выборы в думу Асбеста. Он рассказал, что это его родной город, и он хочет попробовать что-то в нем изменить. Тогда он отметил, что пришла пора «перетряхнуть всю нашу власть», чтобы она начала служить людям.