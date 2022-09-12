В Екатеринбурге мошенник похитил у бабушки «похоронные» деньги, которые она копила 12 лет

Задержанный был курьером в схеме «Родственник попал в ДТП». Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали местного жителя, которого подозревают в обмане 87-летней пенсионерки, проживающую на улице Академика Бардина. Он забрал у бабушки 300 тысяч рублей, которые она 12 лет откладывала на похороны. Об этом сообщает городское УМВД.

Аферист работал по схеме «Родственник попал в ДТП». Он был в ней курьером.

- Как пояснил очередной задержанный «курьер», поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров ему предложили через соцсети некие «работодатели», которым он перечислял основную часть похищенного, - говорится в сообщении.

Подозреваемый уже признал причастность к обману бабушки. По этому факту завели дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). На криминальном счету подозреваемых восемь эпизодов аналогичных хищений. Продолжается расследование.

При схеме «Родственник попал в ДТП» на телефон пожилого человека поступает звонок от неизвестных, которые выдают себя за родственников пенсионера. Голос в трубке звучит неразборчиво и у жертвы создается впечатление, что это говорит близкий человек.

Затем в разговор вступает мужчина под видом правоохранительных органов. Он сообщает, что внучка или внук стали виновниками ДТП, в котором пострадал человек. Чтобы избежать привлечения к ответственности, аферисты предлагают заплатить в районе миллиона рублей. Через некоторое время к пенсионеру приезжает курьер, которому потерпевший передает наличные.