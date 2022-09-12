В Нижнем Тагиле стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон в 2022 году стартует на три дня раньше установленного документами срока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подписал постановление о начале отопительного сезона 2022-2023 годов. С 12 сентября теплоснабжающие и теплосетевые организации дня начнут заполнять батареи горячей водой, сообщает мэрия.

- По нормативам для начала отопительного сезона среднесуточная температура атмосферного воздуха должна в течение пяти суток быть ниже плюс восьми градусов. У нас она не достигла этих значений. Но для обеспечения комфортных условий для труда и быта тагильчан по их просьбам мы начинаем отопительный сезон раньше, - заявил градоначальник.

В администрации отметили, что отопительный сезон в 2022 году стартует на три дня раньше установленного документами срока. В первую очередь тепло дадут в детские сады, школы и медучреждения.

Жители Нижнего Тагила могут задать все имеющиеся вопросы по отоплению на «горячую линию» по телефонам 25-78-83, 25-78-92 и 112.