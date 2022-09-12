Екатеринбург вошел в тройку самых зеленых мегаполисов России

Площадь парков составляет 7,1 тысячи гектара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург занял второе место в ТОП-16 самых зеленых мегаполисов России. Такой рейтинг составили специалисты Роскосмоса на основе данных со спутников «Канопус-В».

Доля зеленых насаждений в столице Урала составляет 31%. Площадь парков составляет 7,1 тысячи гектара. Площадь скоплений деревьев доходит до 2,5 тысяч гектаров.

Первое место в рейтинге заняла Пермь с уровнем озеленения в 35,9%. На третьей строчке расположилась Уфа с 30,9% насаждений. Москва оказалась лишь на седьмом месте. А самый низкий уровень озеленения отмечен в Краснодаре - 8,1%.

В 2021 году Екатеринбург вошел в рейтинг лучших городов для жизни. Согласно опросу, жить в уральской столице нравится 85% респондентов. Столица Урала заняла четвертое место во всероссийском рейтинге. Также Екатеринбург занял второе место среди российских городов по доступности хорошей работы.