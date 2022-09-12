Политологи и депутаты подвели итоги выборов губернатора в Свердловской области

Эксперты считают, что избирательная кампания прошла конкурентно, легитимно и открыто Фото: Олег ГАЛИМОВ

Политологи и депутаты на встрече с журналистами подвели итоги выборов губернатора в Свердловской области. Они считают, что избирательная кампания прошла конкурентно, легитимно и открыто.

Так, политолог и руководитель регионального Экспертного клуба Анатолий Гагарин рассказал, что все кандидаты в губернаторы посетили Центр общественного наблюдения и отметили, что выборы прошли практически без нарушений. Если они и были, то в основном, как считают эксперты, незначительные. В Нижнем Тагиле, например, обнаружили агитационные листовки, которые находились слишком близко к избирательным участкам.

- Избирательная кампания всегда связана с противоречиями и претензиями, без которых не обошлось, я уверен, и в этот раз. Однако все прошло в рамках цивилизованной конкуренции, - сказал политолог.

Анатолий Гагарин также высказался, что, по его мнению, выборы были интенсивными, и нарастание политической борьбы ощущалось.

На встрече также присутствовал депутат Заксобрания Свердловской области, гонщик Сергей Карякин. Он также отметил, что выборы прошли достойно.