Эксперты объяснили низкую явку невысокой конкуренцией
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловский избирком подводит итоги голосования 11 сентября 2022 года. Явка на выборах губернатора Свердловской области составила 28,47%. Об этом сообщается в telegram-канале избиркома. Ранее эксперты объяснили низкую явку невысокой конкуренцией.
- На мой взгляд, причиной низкой явки стала низкая конкурентность с действующим губернатором Евгением Куйвашевым. Выборы можно признать состоявшимися, - отметил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.
Отметим, что по итогам обработки 100% бюллетеней Евгений Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области. Он набрал 65,78% голосов.
Александр Ивачев (КПРФ) набрал 12,9%, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия - Патриоты - За правду!») - 9,15%, Александр Демин («Новые люди») - 6,47%, Александр Каптюг (ЛДПР) - 3,17%.