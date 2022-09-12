Эксперты объяснили низкую явку невысокой конкуренцией Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский избирком подводит итоги голосования 11 сентября 2022 года. Явка на выборах губернатора Свердловской области составила 28,47%. Об этом сообщается в telegram-канале избиркома. Ранее эксперты объяснили низкую явку невысокой конкуренцией.

- На мой взгляд, причиной низкой явки стала низкая конкурентность с действующим губернатором Евгением Куйвашевым. Выборы можно признать состоявшимися, - отметил директор Центра европейско-азиатских исследований Андрей Русаков.

Отметим, что по итогам обработки 100% бюллетеней Евгений Куйвашев победил на выборах губернатора Свердловской области. Он набрал 65,78% голосов.

Александр Ивачев (КПРФ) набрал 12,9%, Андрей Кузнецов («Справедливая Россия - Патриоты - За правду!») - 9,15%, Александр Демин («Новые люди») - 6,47%, Александр Каптюг (ЛДПР) - 3,17%.