Крупный пожар произошел в поселке Садовый под Екатеринбургом

В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники и 11 человек личного состава Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Садовый под Екатеринбургом вечером, 10 сентября произошел крупный пожар. Огонь распространился на 420 квадратных метров и уничтожил надворные постройки на улице Земская.

- В 19:57 поступило сообщение о пожаре. Повреждены деревянные кладовые в двух хозяйственных постройках. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 11 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 22:03 пожарным удалось локализовать огонь. Открытое горение было ликвидировано спустя 52 минуты. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в четвертом часу утра. Данных о пострадавших нет.

Напомним, ранее мы писали, что в Первоуральске на улице Ленина сгорел гараж с BMW. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.