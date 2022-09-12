Мотогонщики из Свердловской области завоевали золото на «Кубке Содружества»

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В Каменске-Уральском на стадионе «Металлург» впервые прошли соревнования по мотоспорту «Кубок Содружества - Урал» в дисциплине «суперкросс».

На соревнования собрались около пятидесяти мотогонщиков из Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Монголии и России. Они соревновались в трех классах с объемом двигателей 65, 125 (двух и четырехтактные) и 250 «кубиков». Мотогонщикам нужно было преодолеть 850-метровую грунтовую трассу с множеством трамплинов и виражей.

- Трасса для суперкросса на «Металлурге» - короткая, узкая, непредсказуемая. В этом ее изюминка. Может выиграть даже тот спортсмен, которого ты не ожидал увидеть в лидерах. Тем интереснее борьба! - рассказал мотогонщик Антон Пестов. - С иностранцами, приехавшими к нам, я сегодня соревновался впервые. Я очень рад этому!

Во всех четырех классах уверенные победы одержали гонщики из Свердловской области. Это Ярослав Пехотин, Глеб Беспутин, Арсений Алферьев и Антон Пестов.

Из зарубежных мотогонщиков отличился чемпион Европы Евгений Тылецкий из Республики Беларусь. Он победил в самом мощном классе мотоциклов.