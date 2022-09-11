Объявлены предварительные итоги выборов губернатора Свердловской области 2022

В Свердловской области завершились выборы губернатора. Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Свердловской области полным ходом идет подсчет голосов, которые избиратели отдали на выборах губернатора. Региональная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования. На 21.45 результат такой:

- Куйвашев Евгений — 65.4%

- Ивачев Александр — 13,27%

- Кузнецов Андрей — 8,79%

- Демин Александр — 7,02%

- Каптюг Александр — 3,2%

Добавим, что выборы проходили с 08.00 до 20.00. Явка составила 25,09%. Проголосовать пришли 828 818 избирателей.