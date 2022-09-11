Объявлены предварительные итоги выборов губернатора Свердловской области 2022

В Свердловской области завершились выборы губернатора.
Фото: Олег ГАЛИМОВ
В Свердловской области полным ходом идет подсчет голосов, которые избиратели отдали на выборах губернатора. Региональная избирательная комиссия опубликовала предварительные итоги голосования. На 21.45 результат такой:
- Куйвашев Евгений — 65.4%
- Ивачев Александр — 13,27%
- Кузнецов Андрей — 8,79%
- Демин Александр — 7,02%
- Каптюг Александр — 3,2%
Добавим, что выборы проходили с 08.00 до 20.00. Явка составила 25,09%. Проголосовать пришли 828 818 избирателей.