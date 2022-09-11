В Свердловской области потушили все лесные пожары

С начала года от огня пострадало более 12 тысяч гектаров леса. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Дым больше не стелется по лесам Свердловской области, потому что все природные пожары потушены. Об этом рассказали в региональном правительстве.

- Всего с начала года в регионе ликвидирован 541 природный пожар, огнем пройдено чуть более 12 тысяч гектаров леса, - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области.

В региональном правительстве отмечают, что в этом году лесных пожаров было в 2,5 раза меньше, чем в прошлом. А площадь, которую прошло пламя, сократилось более чем в три раза.