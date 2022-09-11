Губернатор Евгений Куйвашев проголосовал на выборах после утренней пробежки

Евгений Куйвашев проголосовал на выборах. Фото: t.me/kuyvashevevgeny

В Свердловской области полным ходом идет голосование на выборах губернатора. Отдать свой голос уральцы могут с 08.00 до 20.00, после чего начнется подсчет голосов. Среди избирателей и сам Евгений Куйвашев, действующий глава региона. Утро он начал с пробежки - испытал новые беговые дорожки на стадионе «Динамо». А в 12.00 пришел на свой избирательный участок, взял бюллетень, зашел в кабинку для голосования и проголосовал.

- Хорошее, бодрое настроение! - сразу после голосования сказал Евгений Куйвашев. - Мы выбираем высшее должностное лицо нашей области и понятно, что нужно сделать выбор, чтобы область развивалась.

Евгений Куйвашев также выразил надежду, что и другие жители региона сегодня найдут пять минут, чтобы сделать свой выбор.

- Это важно, - сказал Евгений Куйвашев.