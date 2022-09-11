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Общество11 сентября 2022 6:53

Свердловские врачи четыре раза спасли жизнь женщине с редким диагнозом

Когда она заразилась коронавирусом, из-за болезни сердца многие не верили, что она справится, но врачи вылечили ее
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Эльвира Казанцева (слева) и ее лечащий врач-кардиолог Светлана Камаева Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Эльвира Казанцева (слева) и ее лечащий врач-кардиолог Светлана Камаева Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Уральские медики помогли 46-летней Эльвире Казанцевой справиться с серьезным недугом. У женщины были диагностированы порок сердца и прогрессирующая опухоль.

- В реанимацию ЦГКБ №6 женщину доставили 12 лет назад в критическом состоянии, - рассказывают в Департаменте информационной политики Свердловской области. - Несмотря на сочетание двух жизнеугрожающих диагнозов, врачи смогли ее спасти, стабилизировали и перевели на восстановление в кардиологию.

После этого женщине провели две сложнейшие операции. Но когда началась пандемия COVID-19, жизнь Эльвиры вновь висела на волоске. Она заразилась.

- На аппарате ИВЛ в реанимации женщина провела 11 дней, - сообщают врачи. - Шансы на выздоровление у пациентки с кардиологической патологией в анамнезе были крайне малы, но жажда жизни и поддержка врачей помогли свершиться очередному чуду.

Всего таким образом врачи четыре раза спасли женщине жизнь. Добавим, что у Эльвиры две дочери, внук и две внучки, которые ждут, когда она вернется домой.