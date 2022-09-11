В осенние каникулы 20 тысяч школьников Свердловской области отправятся в загородные лагеря и санатории

Летом в загородных лагерях и санаториях отдохнули 190 тысяч школьников. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сидеть дома в осенние каникулы - уже моветон. Уральские дети выбирают иной вид отдыха - отправиться в загородный лагерь или санаторий. Об этом рассказали в региональном правительстве.

- Более 20 тысяч детей отдохнут в круглогодичных загородных лагерях и санаториях Свердловской области в период осенних каникул, - сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области. - В сеть организаций круглогодичного оздоровления и отдыха в Свердловской области входят лагеря и санатории в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Первоуральске, Лесном, на озере Таватуй и в других территориях.

В этом году на проведение детской оздоровительной кампании областной бюджет выделил больше двух миллиардов рублей. Благодаря этому, например, летом в загородных лагерях и санаториях отдохнули 190 тысяч школьников.