В Серове загорелся пятиэтажный дом

На место ЧП выезжали три пожарные машины. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В третьем часу ночи в Серове на улице Зеленой потребовалась помощь пожарных. Там загорелся пятиэтажный жилой дом. Пламя вспыхнуло в квартире на втором этаже.

- В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 11 человек личного состава, - уточняют в ГУ МЧС по Свердловской области. - В 02.12 огонь локализован, в 02.13 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 02:26.

По предварительной информации, в огне никто не пострадал.