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Общество11 сентября 2022 6:15

К полудню на выборах в Свердловской области проголосовали 365 тысяч человек

Ученика 8 класса отправили на спецкомиссию
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Голосование будет проходить до 20.00.

Голосование будет проходить до 20.00.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Избирательной комиссии Свердловской области рассказали о ходе голосования на выборах губернатора. Так, к 12.00 проголосовать успели уже 365 242 человека. То есть к полудню явка составила 11,07%.

- В единый день голосования 11 сентября 2022 года, по состоянию на 12.00, в Избирательную комиссию Свердловской области поступило 21 обращение, - уточняют в Свердловском избиркоме. - Жалоб не поступало. Все обращения носили справочно-разъяснительный характер.

Также в избиркоме отмечают, что на их горячую линию поступило 796 обращений.