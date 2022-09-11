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Общество11 сентября 2022 5:05

В Свердловской области открылись избирательные участки

Уральцы выбирают губернатора, а также депутатов местных дум
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Избирательные участки будут работать до 20.00.

Избирательные участки будут работать до 20.00.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области избирательные участки уже открылись. Все 2477 постоянных и еще 35 временных. Весь день с 08.00 утра до восьми вечера уральцы будут выбирать Губернатора Свердловской области. В бюллетени у нас пять кандидатов.

- Одновременно в 53 муниципальных образованиях проходят выборы депутатов местных дум, а в Зареченском сельском поселении выбирают главу, - уточняют в Свердловском избиркоме

В Единый день голосования в Свердловской области начал работать Центр общественнорго наблюдения. В нем установлены видеоэкраны с трансляцией с камер видеонаблюдения с избирательных участков. Кроме того, почти семь тысяч независимых наблюдателей следят за тем как проходит голосование. Их подготовила Общественная палата региона. Ну а 80 мобильных групп будут оперативно реагировать на все возможные сообщение о ходе выборов в Свердловской области.

На один из участков в Екатеринбурге заглянул пес-проводник. Он пришел со своей хозяйкой - инвалидом по зрению. Фото: Свердловский избирком

На один из участков в Екатеринбурге заглянул пес-проводник. Он пришел со своей хозяйкой - инвалидом по зрению. Фото: Свердловский избирком