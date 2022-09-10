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Происшествия10 сентября 2022 15:51

Возле Южного автовокзала в Екатеринбурге нашли труп мужчины

Силовики начали проверку
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
В полиции отметили, что смерть не носит криминальный характер

В полиции отметили, что смерть не носит криминальный характер

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возле Южного автовокзала обнаружили труп мужчины. Он лежал на скамейке. Об этом сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург» во «ВКонтакте».

- Судя по фото, это пожилой мужчина. На место происшествия приехала полиция, тело накрыли черным пакетом, - рассказал подписчик.

В Следственном комитете по Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что начали проверку.

- Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, тело отправлено на судмедэкспертизу, - сообщили там.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.