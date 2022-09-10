Михаил Галустян застрял в лифте в Екатеринбурге

Юморист объяснил, что нажал кнопку, кабина дернулась и встала Фото: Борис КУДРЯВОВ

Юморист Михаил Галустян застрял в лифте отеля в Екатеринбурге в халате и тапочках. Его вызволяли сотрудники гостиницы. Об этом в своих соцсетях сообщил комик Демис Карибидис.

- Миша, как ты там? Стоишь? Я звонил вниз, сказали, в 09:00 часов будет лифтер. Ладно, пойду, попробую перенести на осень, - пошутил он, записывая видео с освобождением Галустяна.

Застрявший в лифте юморист объяснил, что нажал кнопку, кабина дернулась и встала.

Ранее стало известно, что Михаил Галустян возглавил концертную площадку «Театро Венециано», расположенную на пятом этаже «Покровского Пассажа».